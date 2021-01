Colombia: coronavirus, ministro Difesa sotto osservazione per infezione respiratoria acuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, continua a essere ricoverato ed è sotto stretta osservazione per “infezione respiratoria acuta”. Lo riferisce un comunicato della presidenza. Lo scorso 12 gennaio il ministero della Difesa aveva reso pubblica la positività di Trujillo al nuovo coronavirus. La Colombia, come altri paesi della regione, sta vivendo una nuova ondata di contagi. La situazione è particolarmente critica nella capitale Bogotà, che sarà nuovamente in quarantena generale questo fine settimana, alla luce dell’aumento dei contagi da nuovo coronavirus. Nella capitale sarà in vigore il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino fino al 28 gennaio, mentre la quarantena generale sarò in vigore da venerdì 22 a lunedì 25 gennaio. In alcuni distretti di Bogotà la quarantena generale resta in vigore fino al 28 gennaio. Nella capitale il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva dedicate al Covid ha raggiunto il 94 per cento. Le autorità sanitarie hanno confermato ieri 14.719 nuovi casi di contagio e 373 nuovi decessi. (segue) (Mec)