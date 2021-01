Speciale difesa: Germania, Tribunale amministrativo federale, militari sono obbligati a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) sono soggetti a uno speciale obbligo di vaccinazione. È quanto stabilito dal Tribunale amministrativo federale (Bverwg) , nella sentenza con cui ha respinto il ricorso di un sottufficiale della Bundeswehr. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il militare si era rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione di base per il personale della Bundeswehr. Si tratta delle immunizzazioni contro patogeni classici come tetano, difterite e pertosse. I vaccini contro il Covid-19 non sono ancora inclusi, ma il ministero della Difesa tedesco sta attualmente valutando “se e quando aggiungerli”. Il sottufficiale era del parere che la sua asma e neurodermite fossero dovute a una precedente vaccinazione. L'uomo temeva, quindi, che ulteriori e gravi danni per la sua salute potessero derivare dalle nuove immunizzazioni. I medici militari hanno giudicato tali motivazioni infondate. Pertanto, il superiore del sottufficiale ha comandato al suo sottoposto di vaccinarsi. Il militare si è rifiutato ripetutamente di eseguire l'ordine ed è stato messo agli arresti per otto giorni, presentando ricorso contro la punizione. (Geb)