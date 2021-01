Speciale difesa: Polonia, ministro Esteri, possibili sanzioni Ue contro la Russia per il caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo aveva fatto già in occasione del caso di Jurij Dmitriev, storico russo condannato per violenza sessuale lo scorso luglio in un processo che i detrattori ritengono politicamente motivato. "Attualmente da parte russa non si vede la volontà di rispettare i diritti umani e la difesa degli ambienti indipendenti all'interno della società civile. Ci arrivano anche informazioni che in Russia entrerà in vigore una legislazione ancor più restrittiva in tali materie", ha proseguito Rau. Il titolare degli Esteri di Varsavia non è però ottimista sul fatto che la vicenda di Navalnyj possa avere conseguenze sull'approccio Ue verso il gasdotto Nord Stream 2. "L'avvelenamento di Navalnyj è stato uno shock per l'opinione pubblica occidentale e le sue élite politiche, aprendo una discussione in Germania sul fatto se ci si possa fidare dei russi. I sostenitori della prosecuzione di tale investimento hanno evidentemente vinto", ha detto, aggiungendo che il Nord Stream 2 non provoca fratture soltanto in Ue ma anche nella Nato. A suo dire la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden continuerà a opporsi al progetto. (Vap)