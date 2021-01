Speciale difesa: Francia, si apre il processo all'ex premier Balladur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro francese Edouard Balladur, 91 anni, è chiamato a comparire davanti alla Corte di Giustizia nell'ambito del processo che lo vede coinvolto per finanziamento illecito della sua campagna elettorale per le elezioni presidenziale del 1995. Balladur è accusato di aver sovvenzionato la campagna con fondi provenienti dalla vendita di armamenti. Alla sbarra anche l'ex ministro della Difesa, François Leotard, 78 anni. Quello che vede implicato Balladur è stato ribattezzato come "il caso Karachi", dal nome della città pakistana dove nel 2022 c'è stato un attentato costato la vita a 14 persone, di cui 11 impiegati della Direzione delle costruzioni navali (Dcn) della Francia, che si trovavano sul posto per visitare i cantieri dove sarebbero stati costruiti i sottomarini Agosta venduti al Pakistan da Parigi. Balladur è sospettato di aver finanziato la campagna utilizzando le tangenti inizialmente previste per i contratti di fornitura di armamenti. (Frp)