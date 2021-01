Speciale difesa: Romania, Iohannis, Bucarest resta forte alleato e amico fidato degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania rimane un forte alleato e un amico fidato degli Stati Uniti. Il 2020 è stato anche l'anno del 140 mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali tra i due Paesi, un momento di riflessione e proiezione verso il futuro, con la fiducia data dal fatto che i legami tra i nostri Paesi sono più forti che mai. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis alla cerimonia di decorazione con l'Ordine nazionale "Stella della Romania" dell'ambasciatore statunitense in Romania, Adrian Zuckerman che sta per concludere il suo mandato in Romania. "Il 2020 è stato anche l'anno del 140 mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, un momento di riflessione e proiezione verso il futuro, con la fiducia data dal fatto che i legami tra i nostri Paesi sono più forti che mai. Il 2021 è l'anno della celebrazione del decennio dalla conclusione della Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico per il 21mo secolo tra la Romania e gli Stati Uniti d'America e dell'Accordo sull'ubicazione del sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti in Romania. Questi punti di riferimento ci offrono nuove opportunità per rafforzare e approfondire il dialogo politico e le relazioni strategiche tra i nostri Paesi", ha detto Iohannis. "Sono convinto che continueremo, insieme alla nuova amministrazione americana, a sviluppare il partenariato strategico e il forte rapporto di fiducia che abbiamo costruito, sulla base dei nostri valori e interessi comuni. La Romania rimane un forte alleato e amico fidato degli Stati Uniti, profondamente dedito alle relazioni transatlantiche, che sono di vitale importanza", ha aggiunto il capo di Stato romeno. (Rob)