Expo: giudici Appello in sentenza prescrizione di Sala, non fu falso innocuo

- "Il falso in oggetto non può essere ritenuto innocuo e di conseguenza privo di rilevanza penale". È quanto scrivono i giudici della quarta sezione penale della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza dello scorso 21 ottobre con cui hanno prosciolto il sindaco di Milano Giuseppe Sala per intervenuta prescrizione dall'accusa di falso, per aver firmato, in qualità di commissario unico di Expo, il 31 maggio 2012, ma "con la data del 17 maggio", due atti ideati per sostituire altrettanti componenti della commissione aggiudicatrice della gara per l'appalto della Piastra dei servizi dell'Esposizione universale del 2015. Citando un pronunciamento della Cassazione, il collegio Martini-Gazzaniga-Lai ricorda che il "falso può essere ritenuto innocuo quando attiene a un aspetto dell'atto del tutto privo di rilievo ai fini della valutazione del suo contenuto e del relativo valore probatorio" e nel caso di specie "la data apposta sull'atto è uno degli aspetti oggetto della tutela della pubblica fede [...] e la relativa falsità non può pertanto essere ritenuta priva di offensività e di concreto disvalore penale, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'interesse di terzi a impugnarlo". In primo grado Sala era stato condannato a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 45mila euro. Per il sindaco la prescrizione era maturata nel novembre del 2019. (Rem)