Per l'Osce il dialogo tra opposizione e regime bielorusso inizierà dopo il rilascio dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affinchè possa venire avviato un effettivo dialogo fra le autorità della Bielorussia e l'opposizione, è necessario che vengano liberate tutte le persone arrestate in questi mesi. Lo ha affermato oggi la presidente in esercizio dell'Osce e ministra degli Esteri svedese Ann Linde, nel corso di una conferenza stampa a Kiev, dove si trova in visita. "La domanda resta aperta: come possiamo, nell'ambito della nostra organizzazione, aiutare i leader dell'opposizione bielorussa come Svetlana Tikhanovskaya e facilitare il dialogo tra di loro e l'attuale regime. Ho discusso la questione con il ministro degli Esteri bielorusso e i leader dell'opposizione. Sfortunatamente, questo dialogo è ora impossibile, perché, in primo luogo, tutte le persone che sono state detenute devono essere rilasciate", ha detto Linde.La leader dell'opposizione bielorussa ha tenuto ieri una riunione in videoconferenza con gli ambasciatori dei Paesi dell'Ue presso l'Osce e ha invitato l'organizzazione a creare una piattaforma per il dialogo. “L'Osce potrebbe creare una piattaforma di dialogo e avviare una tavola rotonda fra esperti con la partecipazione dell'Ue, delle forze democratiche della Bielorussia e della Corte costituzionale, nonché dei rappresentanti del regime di Aleksandr Lukashenko”, si leggeva nel messaggio. Secondo Tikhanovskaja, l’Osce è un'organizzazione centrale che può aiutare a organizzare nuove elezioni libere secondo gli standard internazionali e sotto la supervisione internazionale. (Rum)