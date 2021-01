Ue: Salini (FI), investimenti su reti trasporto trans-europee importanti per uscita crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti sulle reti di trasporto trans-europee che potenziano la circolazione delle persone e delle merci sono importantissimi per l'uscita dalla crisi. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia (Ppe), Massimiliano Salini, in aula sulla Revisione degli orientamenti relativi alla rete trans-europea di trasporto (Ten-t). "Gli investimenti sulle reti di trasporto trans-europee che potenziano la circolazione delle persone e delle merci sono importantissimi per le nostre imprese e per l'uscita dalla crisi: un vero pilastro della ripartenza post Covid-19", ha dichiarato. "Con la risoluzione sulle infrastrutture Ten-t al voto in plenaria, l'Europarlamento chiede alla Commissione Ue di accelerare, usando tutti gli strumenti finanziari del Green Deal per completare la realizzazione dei corridoi strategici, indicando così un modello di sviluppo realmente sostenibile, che smentisce l'ambientalismo irresponsabile e ideologizzato del 'no' a tutto, primo colpevole del rallentamento di grandi opere indispensabili, come l'alta velocità", ha aggiunto. (segue) (Beb)