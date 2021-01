Droga: a Busto Arsizio (Va) arrestato 19enne che gestiva spaccio di marijuana tra giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un diciannovenne che gestiva lo spaccio di marijuana nel quartiere di Beata Giuliana a Busto Arsizio (Varese) è stato arrestato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato del Comune in provincia di Varese. Il giovane pusher era già noto ai poliziotti che, solo lo scorso mese di settembre, lo avevano arrestato mentre cedeva due etti di hashish a un altro ragazzo. Pur essendo stato, a seguito di quella vicenda, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Busto Arsizio, il diciannovenne non aveva interrotto la sua attività illecita. I poliziotti avevano capito che il ragazzo usava come deposito e laboratorio per confezionare le dosi un garage condominiale a lui non riconducibile, perché di proprietà dei familiari di un coetaneo. Così, sabato scorso, gli agenti si sono presentati nell’abitazione del diciannovenne, dove non hanno trovato droga ma la chiave del garage, all’interno del quale c'erano oltre un chilo di marijuana e hashish, già suddivisi in involucri da due a cento grammi. Nel garage gli agenti hanno trovato anche il materiale per il confezionamento. Il diciannovenne è stato arrestato e condotto in carcere mentre un coetaneo, individuato come un suo “cavallo”, è stato a sua volta perquisito e denunciato perché trovato in possesso di undici bustine di marijuana pronte per essere vendute. Sono in corso - fa sapere il Commissariato di Busto Arsizio - ulteriori indagini per stabilire il coinvolgimento del proprietario del garage e di altri giovani che si sospettano parti di una rete di spaccio di “droghe leggere” a giovanissimi, con a capo l’arrestato, attiva quantomeno nel quartiere di Beata Giuliana. (com)