Scuola: Regioni scrivono a Boccia e Speranza, serve incontro urgente per chiarimento

- Sulle problematiche riguardanti la riapertura delle scuole e gli esiti della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) dello scorso 17 gennaio, che ha dato l'ok al ritorno in aula per gli studenti delle superiori, la Conferenza della Regioni ha chiesto al governo "un incontro urgente" per "un chiarimento necessario, anche di natura normativa" e risolvere "questa situazione di incertezza che va a discapito in primo luogo di studenti, genitori e di chi nella scuola lavora". E' quanto si legge in una lettera inviata dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, ai ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Nella missiva il parere fornito dal Cts viene descritto come "diametralmente opposto a quello assunto dall’Istituto superiore di sanità e dall’Inail qualche giorno prima". (Rin)