Lombardia: Fermi, con nuova giunta pronti a vincere, ma basta cartellini rossi

- "La squadra di Regione Lombardia si è ulteriormente rafforzata ed è ora sicuramente attrezzata per vincere lo scudetto e confermarsi la prima regione d'Italia, vera locomotiva del Paese". Lo sottolinea usando una metafora calcistica il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi in occasione della presentazione all'Aula della nuova giunta regionale. "Dopo essere stati costretti in questi mesi a giocare in difesa sotto il pressing della pandemia, è ora il momento di tornare a giocare all'attacco all'insegna della 'ripartenza', come sottolineato anche dal presidente Fontana. Obiettivo primo deve essere quello di far ripartire l'economia: il tessuto produttivo lombardo e le nostre imprese non chiedono di essere ristorate ma di poter tornare a lavorare", aggiunge Fermi, che in conclusione esorto: "Basta cartellini rossi frutto di scelte non condivise, ora gli arbitri ci lascino giocare liberamente a tutto campo nel rispetto delle regole. Ancora una volta dimostreremo così di potere e sapere vincere, secondo la migliore storia e tradizione lombarda".(com)