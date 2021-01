Usa: per 9 cittadini su 10 la pandemia è fuori controllo, 2 su 3 intendono vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per nove statunitensi su dieci la pandemia di coronavirus è “fuori controllo”, ma solo due su tre hanno intenzione di vaccinarsi. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto da “Abc News” e “Washington Post” in un momento di contagi record in tutto il Paese. Il 52 per cento degli intervistati, tutti elettori registrati, ritiene che il virus “non sia affatto” sotto controllo, dato in forte aumento rispetto al 35 per cento di ottobre. A pensarla così sono in particolare i sostenitori del Partito democratico (sette su dieci), contro il 55 per cento degli indipendenti e il 28 per cento degli elettori repubblicani. Tuttavia, solo il 63 per cento degli intervistati afferma che “sicuramente o probabilmente” si vaccinerà, con il 3 per cento che dichiara di averlo già fatto. Il dato è inferiore a quello di maggio, quando il 71 per cento degli statunitensi annunciava che si sarebbe vaccinato. Il calo è forte soprattutto tra i non laureati (-14 per cento), tra i latini (-13 punti percentuali), tra le persone di età compresa fra i 18 e i 49 anni (-12 punti) e tra repubblicani e conservatori (-12 punti). L’85 per cento degli elettori democratici e l’80 per cento dei sedicenti “liberal” afferma che si vaccinerà contro il 46 per cento degli elettori repubblicani e il 48 per cento dei sedicenti “conservatori”. La forbice tra i due gruppi si è allargata rispetto alla scorsa primavera. (segue) (Nys)