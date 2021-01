Usa: per 9 cittadini su 10 la pandemia è fuori controllo, 2 su 3 intendono vaccinarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fortemente correlata a tale dato è la percentuale di chi teme di essere contagiato. Sei statunitensi su dieci sono “molto” o “in qualche modo” preoccupati di poter contrarre il virus o che tale sorte possa capitare a un membro della propria famiglia. A luglio del 2020 erano il 66 per cento, a fine marzo il 69 per cento. Tra coloro che sono più preoccupati, il 79 per cento intende vaccinarsi o lo ha già fatto. Tra gli altri, la percentuale scende al 39 per cento. Anche in questo caso il divario riflette le predisposizioni partigiane. Il 78 per cento dei democratici sono molto o in parte preoccupati dal virus, contro il 63 per cento tra gli elettori indipendenti e solo il 38 per cento tra i repubblicani. In generale, per gli statunitensi appare più importante mettere sotto controllo la diffusione del virus (62 per cento) che far ripartire l’economia (33 per cento). Il presidente uscente Donald Trump, che in questi mesi ha dato priorità alla riapertura delle attività economiche rispetto alle misure per il contenimento del virus, gode secondo il sondaggio di un tasso di approvazione del 38 per cento per la gestione della crisi, mentre il 59 per cento ne disapprova l’operato. Il 53 per cento degli intervistati ha fiducia che il presidente eletto Joe Biden possa fare meglio sul fronte della lotta al Covid (l’87 per cento tra i Dem e solo il 18 per cento tra i repubblicani). (Nys)