Vaccino: stasera riunione Regioni e governo su ritardi di consegna

- Si terrà questa sera la riunione fra le Regioni e il governo per discutere delle criticità nella campagna vaccinale emerse negli ultimi giorni a causa dei ritardi annunciati, e confermati dai fatti, della Pfizer sulla consegna delle dosi di siero anti-Covid. Un ritardo che, sebbene garantiscano dall’azienda verrà risolto in tempi brevi, ha messo in allarme le regioni che vedono a rischio in particolare la campagna di somministrazione dei richiami, fondamentale per garantire l’immunità al 95 per cento. Campagna che a dire il vero ha già preso il via nonostante le dosi in meno consegnate: sono infatti 3.189 le persone che si sono già sottoposte al richiamo. Sono invece 1.187.920 i vaccini totali somministrati nel nostro Paese, il 73,9 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 1.558.635. La riunione di oggi sarà poi fondamentale per capire come e quando iniziare la seconda fase della campagna vaccinale, che riguarderà gli ultra ottantenni e le persone “fragili”. Su questo è intervenuto questa mattina il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui “una volta vaccinato il personale sanitario e le categorie fragili ritengo che si debba procedere a una progressiva riapertura delle attività”. (segue) (Rin)