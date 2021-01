Vaccino: stasera riunione Regioni e governo su ritardi di consegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma di vaccini si è parlato anche per una polemica in merito alla distribuzione del siero in relazione al Pil territoriale. Su questo il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, è stato molto netto: “Utilizzare quieto parametri, anche se fosse legato alla densità delle imprese, per l'attribuzione dei vaccini è un'ipotesi contraria alla civiltà e ai diritti universali”. Tesi confermata in un post su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza, convinto che “utti abbiano “diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono. In Italia la salute è un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costituzione. Non un privilegio di chi ha di più". Questioni di cui si parlerà questa sera durante la riunione a cui prenderanno parte anche gli stessi ministri Speranza e Boccia. Non è escluso però che nel corso del dibattito si possa accennare anche alla questione relativa alle criticità nella riapertura della scuola, su cui ieri le Regioni avevano inviato una lettera al governo per chiedere un incontro. (Rin)