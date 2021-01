Covid: Pizzul (Pd), da Moratti scivolone, dal virus si esce solo tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Moratti, assessore da poco più di una settimana, ha compiuto uno scivolone che non ci aspettavamo. Dal virus si esce tutti insieme o non si esce e sollevare eccezioni basate sul Pil non fa che peggiorare la considerazione che i cittadini hanno di questa istituzione, già così deteriorata". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul. "Invece di scrivere ultimatum, lettere e ricorsi contro tutti gli altri, Moratti e Fontana dovrebbero cercare di capire perché la sanità lombarda non ha funzionato di fronte alla pandemia. Perché, senza una sanità che funziona, non torneremo tanto presto a produrre Pil", conclude Pizzul.(com)