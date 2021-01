Abruzzo: Sanità, Febbo (Fi) su ospedale di Chieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale di Chieti torna a essere un cantiere. Con una prospettiva di crescita che è davvero un buon inizio per il nuovo anno". Questo il primo commento del consigliere regionale Mauro Febbo durante la visita al Ss. Annunziata compiuta in presenza del direttore generale della Asl Thomas Schael. "Ho chiesto di andare a vedere di persona la situazione di un ospedale nel quale si era persa memoria di investimenti - spiega Febbo - e dove invece ho trovato grande fermento e segni evidenti di una progettualità che porterà valore aggiunto all'assistenza offerta, attraverso nuove tecnologie, già acquistate, e lavori di adeguamento e ampliamento. Sono stati già spesi più di 5 milioni di euro per nuovi letti (erano vecchi di almeno trent'anni), Tac, attrezzature radiologiche, ventilatori e pompe infusionali ma il grande salto sarà fatto con l'acquisto del nuovo acceleratore lineare, che entro l'anno sostituirà quello più datato. Si sta già lavorando per la gara, congiuntamente con la Asl dell'Aquila, mentre è in arrivo, in questi giorni, il sistema laser per la centratura dei pazienti da avviare ai trattamenti di radioterapia: gli uffici della Asl hanno accelerato le procedure e chiesto alla ditta fornitrice di procedere alla consegna con la massima urgenza". (segue) (Gru)