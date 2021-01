Abruzzo: Sanità, Febbo (Fi) su ospedale di Chieti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul fronte degli adeguamenti strutturali - spiega ancora il capogruppo di FI - sono in corso diversi interventi: la riorganizzazione del Pronto Soccorso, con la differenziazione dei percorsi, l'ampliamento dei posti letto di Rianimazione e dell'area sub intensiva, il potenziamento delle Malattie infettive, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Un importo di pari valore, invece, è a disposizione della Asl per chiudere una volta per tutte la vicenda dei corpi da fabbrica da abbattere perché a rischio di staticità, prevedendo soluzioni alternative per recuperare gli spazi persi. In realtà, questo resta il punto di maggiore criticità dell'ospedale di Chieti: la concentrazione e il trasferimento delle attività conseguenti allo svuotamento dei corpi C e F hanno causato disagi a operatori e pazienti, costretti a subire un danno che ha origini lontane e non ammette, per questo, polemiche strumentali. Gli spazi, che sono quelli che sono, e le scelte di riorganizzazione rese necessarie dall'emergenza Covid-19 non possono essere, in una fase così drammatica per la sanità, argomento per la retorica politica a caccia di consensi. Sull'ospedale di Chieti, in particolare, non si ha memoria di investimenti nella storia recente. Sfido il precedente governo regionale a fare l'elenco dei soldi messi a disposizione di questo presidio e degli interventi realizzati, a ricordare quale grande progetto di crescita abbia caratterizzato il Ss. Annunziata in tempi liberi da pandemia, in cui sarebbe stato anche facile pensare in grande e sviluppare nuovi servizi. Nulla di tutto questo è stato realizzato quando c'erano le condizioni più favorevoli per investire sulla progettualità, ma evidentemente non c'erano né la volontà né le capacità. Oggi, nonostante la pandemia, la sanità si sta riorganizzando ed esprime la capacità di cogliere in una situazione di crisi una grande opportunità". (Gru)