Germania: dal governo altri 10 miliardi di euro in aiuti all'economia contro la crisi

- Con la pandemia di coronavirus, prosegue l'impegno del governo tedesco a sostegno dell'economia contro la crisi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, l'esecutivo della cancelliera Angela Merkel intende stanziare ulteriori aiuti per “almeno 10 miliardi di euro”. I sussidi sono destinati principalmente alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dal blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio per contenere la diffusione del Covid-19. Il lockdown verrà molto probabilmente inasprito e prorogato fino al 15 febbraio. L'erogazione dei prossimi aiuti sarà più rapida e le procedure per richiederli verranno semplificate. In questo modo, il governo federale risponde alle critiche delle imprese e dei lavoratori autonomi, che da tempo lamentano carenze e ritardi nel sostegno dello Stato all'economia. I nuovi sussidi prevedono, tra l'altro, che ammortamento delle merci stagionali per gli aiuti-ponte potrà essere riconosciuto come costo fisso per i commercianti al dettaglio. Secondo la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò significa che, “fondamentalmente, lo Stato acquista gran parte dei beni invernali invendibili”. (segue) (Geb)