Germania: dal governo altri 10 miliardi di euro in aiuti all'economia contro la crisi (2)

- Un'ulteriore novità è che in futuro il governo federale effettuerà “autonomamente” i pagamenti anticipati degli aiuti. Inoltre, poiché numerose aziende scontano gli attuali limiti agli aiuti di Stato previsti dalla legge tedesca, l'esecutivo della cancelliera Merkel sta sostenendo “con forza l'aumento delle quote” di sussidi pubblici. Inoltre, il criterio di accesso agli aiuti-ponte dovrebbe essere unificato: una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento. Allo stesso tempo, l'importo massimo della sovvenzione sarà triplicato, da 500 mila a 1,5 milioni di euro al mese. Agli aiuti-ponte potranno accedere anche le aziende di maggiori dimensioni, con un fatturato annuo fino a 750 milioni di euro. A oggi, la soglia prevista per è di 500 milioni di euro. Per i lavoratori autonomi senza blocco dei costi fissi, le sovvenzioni statali dispongono un aiuto una tantum che, dagli attuali cinquemila euro verrà aumentato a 7.500 euro. Non è ancora chiaro quando i nuovi sussidi potranno essere richiesti. Il governo federale dovrà, infatti, prima programmare il relativo software per le domande. (segue) (Geb)