Germania: dal governo altri 10 miliardi di euro in aiuti all'economia contro la crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il terzo programma di aiuti-ponte, che sta iniziando, lo Stato tedesco non rimborsa soltanto i costi fissi scoperti. Pertanto, le aziende non dovranno necessariamente dimostrare una perdita. Tuttavia, come chiarito dal ministero dell'Economia e dell'Energia, tale previsione si applica esclusivamente agli aiuti richiesti fino a un milione di euro, a causa della normativa europea sugli aiuti di Stato. Se l'importo supera questo limite, molto probabilmente verrà nuovamente richiesto un conto perdite. A ogni modo, il governo federale intende esercitare pressioni sulla Commissione europea per un aumento della soglia. (Geb)