Senegal: governo estende ulteriormente coprifuoco causa Covid-19

- Il governo del Senegal ha annunciato l'estensione per almeno otto giorni del coprifuoco notturno nelle due regioni di Dakar e Thies. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno, Antoine Felix Diome, che in un intervento fatto ieri alla televisione di Stato "Rts" ha precisato che la misura - in vigore dai primi di gennaio - è stata prorogata nel tentativo di contenere una nuova ondata di contagi da Covid-19. La decisione governativa cade mentre il presidente Macky Sall dovrebbe promulgare oggi una legge per introdurre il coprifuoco senza dover dichiarare lo stato di emergenza o passare attraverso l'approvazione parlamentare, progetto che ha suscitato forti critiche nell'opinione pubblica. "In attesa dell'entrata in vigore di questa legge, sono state date istruzioni ai governatori di Dakar e Thies di emanare decreti che producano gli stessi effetti per otto giorni", ha dichiarato il ministro dell'Interno nel suo intervento. Di fronte alla recrudescenza dei casi, lo scorso 6 gennaio il presidente Sall ha annunciato il ripristino del coprifuoco dalle 21 alle 5 nella regione della capitale Dakar ed in quella occidentale di Thies, due delle 14 regioni del Paese. (segue) (Res)