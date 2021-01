Senegal: governo estende ulteriormente coprifuoco causa Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reintroduzione del coprifuoco, lo scorso 6 gennaio, ha sollevato forti polemiche tra i cittadini, che hanno contestato le restrizioni pandemiche manifestando in strada e violando i divieti. La capitale senegalese è stata teatro di disordini e proteste con gruppi di persone scese in strada fra le 21 e le 5 del mattino - durante il coprifuoco - per manifestare il loro dissenso, dare fuoco a pneumatici, innalzando barricate e lanciando proiettili contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni nel quartiere di Ngor. Sono stati segnalati incidenti in altri distretti della capitale senegalese come Medina e Yoff e nei suoi sobborghi, a Pikine, Guediawaye o Thiaroye. Secondo le autorità sanitarie nelle due regioni interessate dal coprifuoco si concentrano quasi il 90 per cento dei casi di contaminazione da coronavirus. Il Consiglio dei ministri ha giustificato queste misure con "un aumento folgorante di contaminazioni, casi gravi, e per il numero di morti". Un primo coprifuoco era stato introdotto a marzo dopo la comparsa del primo caso di Covid-19, scatenando violente manifestazioni. Era stato revocato a giugno. Nel Paese sono stati confermati più di 23mila casi di contaminazione e 526 morti (erano 433 l'8 gennaio). (Res)