Covid: Gallo (M5s), da Moratti parole incompatibili con democrazia, smentisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Letizia Moratti sulla distribuzione dei vaccini in base al Pil regionale lasciano letteralmente basiti". Lo dichiara in una nota Luigi Gallo, deputato M5s della commissione Bilancio. "Il messaggio che si vuole far passare - prosegue - è chiaro: chi è più ricco viene prima degli altri, anche quando si parla di un diritto basilare come quello alla vita. Un messaggio che trovo aberrante, incompatibile con la democrazia. Ricordo infatti che la democrazia non è solo la possibilità di votare ogni cinque anni, ma anche l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai diritti fondamentali, a partire dalla salute". "Mi auguro che queste parole fuori dal tempo e dalla Costituzione vengano smentite al più presto", conclude Gallo.(com)