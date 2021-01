I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Confcommercio, consumi in calo dell'11,1 per cento a dicembre - Il 2021 si è aperto con segnali di peggioramento della situazione sanitaria e con il conseguente inasprimento e prolungamento, in molti Paesi, delle misure di contrasto alla pandemia. E' quanto emerge dall'analisi di Confcommercio sulla congiuntura di gennaio. Nell’incertezza riguardo alla matematica dell’epidemia a causa dell’assenza di una stima dell’efficacia delle misure di contrasto, la collocazione temporale del momento della normalizzazione e, quindi, della ripresa economica, diventa un esercizio di speranza più che di proiezione di tendenze ragionevolmente prevedibili, spiega Confcommercio. Pure immaginando una ripresa nella tarda primavera, assumendo vasta efficacia delle attuali campagne vaccinali in Italia e nei paesi partner commerciali, di fatto le restrizioni all’attività produttiva si protrarranno ancora a lungo. L’esercizio di realismo cui si è obbligati porta a non escludere un mancato rimbalzo dell’economia italiana nel 2021, deludendo le aspettative di un concreto recupero di ampia parte delle perdite di prodotto e di consumi patite nel 2020. In termini di consumi l’Icc (Indicatore consumi Confcommercio) segnala, anche a dicembre, un andamento fortemente negativo con una riduzione su base annua dell’11,1 per cento, comunque migliore del meno 16,2 per cento di novembre. La riduzione della perdita tendenziale deriva esclusivamente dalla componente relativa ai beni, per i quali la variazione sull’anno è stata del meno 0,6 per cento. Per molti servizi di mercato, anche in considerazione dell’inasprimento delle misure nell’importante periodo delle festività natalizie, la caduta ha ampiamente superato il 50 per cento nel preconsuntivo di fine 2020. (segue) (Rin)