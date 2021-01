I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercio: Istat, +4 per cento export a novembre, +3,3 per cento import - A novembre 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le esportazioni (+4,0 per cento) che per le importazioni (+3,3 per cento). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite sia verso l’area Ue (+4,8 per cento), di maggiore entità, sia verso i mercati extra Ue (+3,2 per cento). Così l'Istat nella nota relativa a commercio con l'estero e prezzi all'import. Secondo l'istituto di statistica nel trimestre settembre-novembre 2020, rispetto al precedente, l’export aumenta del 7,6 per cento; a contribuire, per circa 6 punti percentuali, è il forte incremento delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. Nello stesso periodo, l’import cresce del 6,3 per cento. A novembre 2020, l’export torna a registrare una crescita su base annua (+1,1 per cento, da -8,4 per cento a ottobre) dovuta, in particolare, all’incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+2,0 per cento) mentre quello verso l’area Ue è contenuto (+0,3 per cento). L’import segna una flessione in marcata attenuazione (-3,2 per cento, era -8,2 per cento a ottobre), sintesi del calo degli acquisti da entrambi i mercati, più ampio dall’area extra Ue (-5,9 per cento) rispetto all’area Ue (-1,3 per cento). (segue) (Rin)