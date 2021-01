I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte: "Chiedo un appoggio limpido, aiutateci a rimarginare la ferita della crisi" - “Chiedo un appoggio limpido, un appoggio trasparente, che si fondi sulla convinta adesione a un progetto politico, che si basi sulla forza e la nitidezza della proposta”. Lo ha ribadito in Aula al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni sulla situazione politica. “A tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia: aiutateci a ripartire con la massima celerità. Aiutateci a rimarginare al più presto la ferita che la crisi in atto ha prodotto nel ‘patto di fiducia’ instaurato con i cittadini”, ha detto. Nel suo intervento, che arriva a poche ore dal voto di fiducia della Camera (con 321 sì, 259 no e 27 astenuti) sullo stesso testo, il presidente ha ricordato nuovamente come in questo periodo la “politica è stata chiamata ad assolvere alla sua più nobile missione, di operare scelte per il bene comune, alcune delle quali di portata tragica”. A proposito della pandemia ha aggiunto, "ha risvegliato il senso di comunità e ha rafforzato l’unità del governo ed il tenore della nostra alleanza”. Non intendo dire, come ho già chiarito ieri, "che i ristori sono sufficienti a compensare ulteriormente le perdite subite”. A partire dal prossimo luglio, ha annunciato il capo del governo "partirà una grande riforma: l’assegno unico mensile per ciascun figlio a carico fino a 21 anni di età, che coinvolgerà circa 12,5 milioni di bambini e ragazzi”. “Non è un intervento isolato, perché si si colloca in una cornice più ampia di interventi, volta ad alleggerire la pressione economica sulle famiglie e a ridurre il carico di cura che grava in particolare sulle donne, stimolando anche l’occupazione femminile”. Il presidente ha chiarito anche che "la lista dei commissari per le grandi opere strategiche per il Paese è pronta”. Le opere, ad ogni modo, “non sono mai state bloccate”, ha aggiunto. (Rin)