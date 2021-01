India: protesta agricoltori, il 21 gennaio incontro con comitato istituito da Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato indipendente istituito dalla Corte suprema dell’India per formulare raccomandazioni sulla controversia in corso sulle tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre incontrerà i rappresentanti degli agricoltori il 21 gennaio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Asian News International” (“Ani”). Uno dei membri, Anil Ghanwat, ha precisato che l’incontro avverrà in presenza con coloro che lo desiderano e in videoconferenza con gli altri. Il comitato si è riunito oggi per la prima volta con tre membri: oltre a Ghanwat, presidente dell’organizzazione di agricoltori Shetkari Sanghatana, gli economisti Ashok Gulati e Pramod Kumar Joshi. Bhupinder Singh Mann, presidente nazionale del sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku), che ha rinunciato all’incarico in seguito alle critiche sulla composizione del comitato, non è stato sostituito. Da parte degli agricoltori sono state espresse riserve anche su Gulati e Joshi. Il primo è stato presidente della Commissione sui costi e prezzi dell’agricoltura (Cacp) e il secondo è stato direttore dell’Accademia nazionale per la gestione della ricerca agricola (Naarm) e dell’Istituto nazionale di ricerca sull’economia e la politica agricola (Niap). La Corte suprema ha istituito il comitato il 12 gennaio, contestualmente alla sospensione dell’attuazione delle tre leggi, per ascoltare le parti e formulare raccomandazioni. Al comitato è stato prescritto di riunirsi entro dieci giorni dall’istituzione e di presentare le raccomandazioni entro due mesi dalla prima riunione. (segue) (Inn)