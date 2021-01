I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: ambasciatore Usa tenta visita a Bobi Wine, governo accusa Washington di ingerenza - Il governo dell'Uganda ha accusato gli Stati Uniti di "immischiarsi" negli affari interni del Paese dopo che l'ambasciatore statunitense a Kampala, Natalie Brown, ha tentato senza successo di far visita al candidato alla presidenza e leader di opposizione Robert Kyagulanyi, meglio noto come Bobi Wine. "Quello che (Brown) ha cercato di fare è palesemente di immischiarsi nella politica interna dell'Uganda, in particolare nelle elezioni, per sovvertire (l'esito del) nostro voto e la volontà del popolo", ha dichiarato in una nota il portavoce del governo di Kampala, Ofwono Opondo, per il quale l'ambasciatore "non dovrebbe fare nulla al di fuori delle norme diplomatiche". A rendere pubblico il tentativo di visita del rappresentante statunitense - respinto di sana pianta dai militari posizionati da giorni davanti casa del musicista e oppositore - è stato ieri lo stesso Bobi Wine, secondo classificato alle elezioni generali del 14 gennaio con il 35 per cento dei voti a fronte di uno schiacciante 58,6 registrato dal presidente uscente Yoweri Museveni. In un messaggio pubblicato su Twitter, Wine ha dichiarato che l'ambasciatore è stato allontanato da casa sua dai militari "che hanno tenuto prigionieri me e mia moglie negli ultimi cinque giorni". Dopo il voto, un massiccio dispositivo di forze dell'ordine e militari è stato schierato davanti alla casa di Bobi Wine, che vive in un quartiere settentrionale della capitale Kampala. Il candidato ha denunciato ripetute irruzioni in casa sua - oltre che perquisizioni nelle sedi del suo partito, la Piattaforma per l'Unità nazionale (Nup) -, ma l'esercito ha sostenuto che il dispositivo è stato approvato per garantire la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Bobi Wine non ha riconosciuto l'esito ufficiale del voto e si è autoproclamato "presidente del popolo ugandese". (segue) (Res)