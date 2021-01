I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia-Etiopia: governo di Mogadiscio, non abbiamo inviato truppe a combattere nel Tigré - Il governo della Somalia non ha inviato truppe a combattere nel conflitto etiope del Tigré, e Addis Abeba non ne ha fatto richiesta. Lo ha dichiarato il ministro dell'Informazione e portavoce del governo somalo, Osman Abubakar Dubbe, secondo il quale nessuna forza militare somala è stata coinvolta nel conflitto tigrino. Parlando ai giornalisti, Dubbe ha qualificato come "propaganda" i documenti circolanti sui social media secondo i quali almeno 370 militari somali sarebbero stati uccisi nel conflitto del Tigrè dopo essere stati arruolati segretamente per combattere al fianco delle Forze di difesa nazionali etiopi (Endf) contro il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Secondo il portavoce del governo, si tratterebbe di rapporti contraffatti e appositamente fabbricati allo scopo di nuocere all'immagine delle autorità Mogadiscio. Secondo fonti d’intelligence citate dal quotidiano “Garowe Online”, i militari somali uccisi hanno un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e sarebbero stati selezionati dai vertici militari di Mogadiscio segretamente e senza che i loro famigliari ne fossero a conoscenza. Al momento nessuna conferma ufficiale è giunta al riguardo. (segue) (Res)