I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Benin-Nigeria: presidente Talon oggi in visita ad Abuja - Il presidente del Benin, Patrice Talon, è oggi in visita in Nigeria, dove incontrerà l'omologo Muhammadu Buhari. Lo riferisce su Twitter il portavoce della presidenza, Bashir Ahmad, senza precisare il motivo della visita. A fine dicembre il governo della Nigeria ha autorizzato la riapertura immediata di quattro valichi di frontiera con il Benin e il Niger a più di un anno dalla loro chiusura, disposta nel tentativo di fermare il contrabbando di prodotti agricoli e armi. Come annunciato dal ministro delle Finanze nigeriano, Zainab Ahmed, i valichi interessanti dalla riapertura sono quelli di Seme, Ilela, nel Maitagari e Mfun, anche se è rimasto in vigore il divieto di importazione in Nigeria di riso, pollame e altri prodotti vietati nell’ambito delle misure di contrasto al contrabbando. La chiusura delle frontiere ha messo fortemente in difficoltà i Paesi vicini alla Nigeria, prima economia continentale. La riapertura si è resa necessaria a causa dell’aumento dell’iperinflazione, benché da mesi gli economisti ne sollecitassero la revoca sottolineando gli effetti negativi riscontrati anche sull'economia nigeriana. (segue) (Res)