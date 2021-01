I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: governo reintroduce serrata a Kigali per aumento casi di Covid-19 - Il governo del Ruanda ha reintrodotto severe misure di blocco nella capitale Kigali dopo che nel Paese il bilancio Covid-19 è aumentato a 11.252 casi di contagio. "I cittadini sono invitati a ridurre in modo significativo le interazioni sociali e limitare i movimenti", si legge in un comunicato, nel quale si precisa inoltre che "tutti i dipendenti, pubblici e privati, lavoreranno da casa, ad eccezione di quelli che forniscono servizi essenziali". Vietato inoltre l'ingresso e l'uscita dalla capitale. Secondo le autorità sanitarie, il numero di test positivi al Covids-19 è triplicato al 7,7 per cento dal 2,6 per cento registrato all'inizio di questo mese. (Res)