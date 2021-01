Governo: Mulè (FI), Conte intona ninna nanna della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile del settore dipartimenti di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, osserva che "oggi il premier Conte al Senato ha intonato la ninna nanna all'asinello, come quella che Fedez suona in una pubblicità virale in rete: solo in Parlamento di questi tempi in cui tutto è concesso si può assistere a un discorso come quello pronunciato dal premier Conte. Impossibile, assurdo, ancora alla ricerca di voti, rivolto a liberali, socialisti, costruttori, volenterosi e responsabili...". Il deputato prosegue in una nota: "Il Parlamento trasformato a un asinello spaurito che ascolta la ninna nanna della democrazia e l'apoteosi del trasformismo. E tutto questo mentre l'Unione europea ha appena 'rimandato' l'esecutivo sul Recovery plan rivisto e mal corretto: sulle riforme, innanzitutto, perché per nulla ambiziose. Forza Italia ribadisce che, come sottolineato dal presidente Berlusconi nel presentare il nostro Recovery plan - conclude Mulè -, è solo da una coraggiosa e profonda riforma di fisco, Pubblica amministrazione e giustizia che l'intervento europeo potrà avere effetto". (Com)