Cina: regolatore del mercato approva acquisizione Acacia da parte di Cisco (2)

- Fra i principali regolatori del mercato cinese, la Samr ha un'autorità simile a quella della Commissione europea in materia di approvazione delle acquisizioni che coinvolgono le multinazionali. In passato, la Cina si è opposta alle decisioni di altri regolatori all'estero. Nel 2018 l'acquisizione pianificata da 44 miliardi di dollari di Qualcomm del produttore di chip olandese Nxp Semiconductors è crollata dopo che il regolatore ha bloccato l'approvazione pubblica. L'anno scorso, tuttavia, la Cina ha approvato due acquisizioni minori nel settore dei microchip: l'acquisizione da dieci miliardi di dollari da parte di Infineon Technologies di Cypress Semiconductor con sede negli Stati Uniti e l'accordo da 6,9 miliardi di dollari del produttore statunitense di chip Nvidia per la Mellanox. (Cip)