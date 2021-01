Libia: al via oggi nella città egiziana di Hurghada il secondo round colloqui Comitato costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato costituzionale libico ha iniziato oggi nella città egiziana di Hurghada la sua seconda riunione con la partecipazione di due delegazioni della Camera dei rappresentanti e dell'Alto Consiglio di Stato, ciascuna composta da dieci membri. Lo riferisce un comunicato stampa della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). L'incontro è convocato per discutere le disposizioni costituzionali necessarie per lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre 2021. Nel suo discorso di apertura in videoconferenza il rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell’Onu in Libia, Stephanie Williams, ha sottolineato la necessità di concordare gli accordi costituzionali, data la sua importanza e il collegamento con gli altri brani. “Se non si riesce a raggiungere un accordo, ciò avrà ripercussioni molto negative sugli altri binari, compresa la sicurezza e la situazione economica. Pertanto, avete la grande responsabilità di raggiungere un consenso sugli accordi costituzionali”, ha dichiarato la Williams. Nella nota, Unsmil ha ribadito il suo sostegno a “un dialogo costruttivo tra i due Consigli”, precisando che “attende con interesse l'esito delle delibere del Comitato entro il termine di 60 giorni in conformità con l'articolo 4 della tabella di marcia, come ribadito dal rappresentante speciale Onu”.(Lit)