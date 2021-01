Russia: Cremlino, non ascolteremo appelli per liberazione Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa non prenderà in considerazione le dichiarazioni giunte da altri Paesi per la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj in quanto si tratta di "un affare interno della Russia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov. Secondo Peskov, la detenzione di Navalnyj è un affare interno alla Russia, quindi Mosca non ascolterà alcuna dichiarazione in merito dall'estero. "Sentiamo queste dichiarazioni, ma in questo caso non possiamo e non terremo conto di queste dichiarazioni", ha chiarito il portavoce del Cremlino. "Questa è una questione assolutamente interna e non permetteremo a nessuno di interferire e non intendiamo ascoltare tali dichiarazioni", ha proseguito Peskov. Allo stesso tempo, ha continuato, la Russia è ancora interessata "a buoni rapporti (con altrii Paesi), che non sono in alcun modo influenzati da un singolo cittadino" "Questa non è una situazione che richiede un'attenzione speciale da parte del presidente (Vladmir Putin)", ha poi aggiunto Peskov sottolineando che i "diritti di tutti i cittadini russi sono garantiti dalle leggi, dalle agenzie di controllo della Russia, e sarà così anche in questo caso".(Rum)