Facebook: Mollicone (Fd'I), solidarietà a Palmaroli di Osho, a rischio libertà di satira

- "Solidarietà a Federico Palmaroli, genio creativo dietro 'Le più belle frasi di Osho' sempre autore di satire intelligenti", afferma in una nota il responsabile nazionale Innovazione di Fd'I, deputato Federico Mollicone. "Su una semplice segnalazione, è stata disattivata una pagina da più di un milione di follower che non ha mai fatto uso commerciale delle immagini. Facebook rispetti l'ordinamento italiano e la libertà di satira: non può chiudere pagine e rimuovere contenuti in maniera arbitraria per una segnalazione di un'associazione privata. Chiediamo il ripristino immediato e urgente degli account. La sovranità digitale italiana va tutelata. Presenteremo un'interrogazione al governo per chiedere quali iniziative intendano adottare al fine di garantire i diritti fondamentali di manifestazione del pensiero, di libertà di stampa e di libertà di satira, che invieremo anche al presidente dell'Agcom affinché possa garantire l'immediato ripristino". (Com)