Energia: Cremlino, pressioni Usa sul gasdotto Nord Stream 2 sono illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 continua a subire pressioni brutali e illegali da parte degli Stati Uniti, un fatto deplorevole. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "Il progetto internazionale sta ancora affrontando la brutale e illegale pressione degli Stati Uniti. Vediamo gli Stati Uniti compiere ulteriori passi volti a introdurre restrizioni contro gli operatori economici, compresi quelli coinvolti in questo progetto. Queste azioni sono illegali in termini di diritto internazionale. E questo ci dispiace", ha detto Peskov. La Russia continuerà il suo impegno costante per portare a compimento il progetto, ha aggiunto il portavoce del Cremlino. (Rum)