Lombardia: Moratti, con Fontana presentato ricorso, per regione il rischio è di fermarsi

- "Il rischio per questa Regione è di fermarsi, di fermare il lavoro, le attività e la vita sociale e quindi, per questo motivo, con il presidente Fontana abbiamo ritenuto di presentare un ricorso per uscire dalla zona rossa perché la Lombardia non merita, secondo i criteri che è giusto utilizzare, di essere in zona rossa". Lo ha detto il vice presidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo in consiglio regionale. (Rem)