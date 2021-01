Russia-Usa: Cremlino, Putin non ha in programma colloqui con Trump e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha attualmente in programma colloqui con il capo dello Stato uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, o con quello eletto, Joe Biden. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, alla vigilia della cerimonia d’insediamento di Biden prevista domani. "Nessun contatto pianificato finora. Potrebbero esserci, ma il programma del presidente non prevede alcun colloquio al momento", ha detto Peskov durante il briefing odierno con la stampa. Alla domanda se la Russia avesse già stabilito contatti con la squadra del nuovo presidente Usa o se ci siano dei preparativi su una potenziale conversazione telefonica Putin-Biden, il portavoce del Cremlino ha detto "non ancora". "Gli Stati Uniti stanno vivendo dei problemi al momento. Sicuramente si stanno concentrando sui loro problemi interni", ha detto Peskov. (Rum)