Sardegna: sottrae 30 mila euro ad anziano assistito, badante denunciata per furto aggravato a Carbonia

- Avrebbe sottratto nel corso di alcuni anni all'anziano assistito qualcosa come 30 mila euro. Per questo una badante 51enne è stata denunciata dai carabinieri alla procura della Repubblica di Cagliari per furto aggravato e continuato. Vittima della vicenda, accaduta a Carbonia, un 80enne al quale regolarmente sparivano i soldi della pensione. Dall'abitazione dell'uomo risultavano scomparsi anche alcuni monili d'oro. Sono stati i figli dell'anziano ad insospettirsi ed avvertire i carabinieri che hanno proposto la soluzione delle banconote segnate per incastrare la badante infedele. Un espediente che, alla fine si è rivelato risoltivo: alla prima pensione utile, i familiari dell'80enne hanno segnato le banconote ritirate dall'ufficio postale con impercettibili asterischi in un punto ben preciso. I carabinieri, hanno atteso la bandante all'uscita dall'abitazione dell'80enne e dopo averla condotta in caserma hanno rintracciato le banconote incriminate. Per la donna è scattata la denuncia. (Rsc)