Perù: Guzman (Partido Morado), se eletto presidente nessun indulto per Alberto Fujimori

- Il candidato del Partido Morado alle elezioni presidenziali in Perù, Julio Guzman, ha dichiarato che in caso di vittoria non concederà l’indulto all’ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per reati contro l'umanità. La dichiarazione, rilasciata a “Canal N”, arriva dopo che la figlia dell’ex presidente Keiko, candidata con il partito Forza popolare (Fp), Keiko Fujimori, ha annunciato che in caso di vittoria concederà l’indulto a suo padre o chiederà di farlo al prossimo presidente. “Se i peruviani mi daranno la loro fiducia non concederemo l’indulto a Fujimori”, ha detto Guzman. Il candidato ha quindi definito “egoista” la richiesta di Keiko Fujimori di “mettere in agenda l’indulto per suo padre”. “L’indulto a Fujimori è un insulto ai peruviani. Sta mettendo la sua famiglia prima degli interessi dei peruviani”, ha detto Guzman. Le elezioni si terranno in Perù il prossimo 11 aprile. (segue) (Brb)