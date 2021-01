Perù: Guzman (Partido Morado), se eletto presidente nessun indulto per Alberto Fujimori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un recente sondaggio condotto da Datum Internacional e pubblicato sul quotidiano “Perú21” il candidato del partito Vittoria nazionale (Victoria Nacional) alle elezioni presidenziali in Perù, George Forsyth, è in testa ai sondaggi con il 16 per cento delle preferenze. George Forsyth è un ex giocatore di football. Nel 2018 è stato eletto sindaco del distretto La Victoria di Lima con il partito Somos Perù, ma nell’ottobre 2020 ha dato le dimissioni per partecipare alla corsa elettorale. Il partito con cui si presenta alle elezioni è nato nel dicembre 2020 dal partito di ispirazione evangelica Restauracion Nacional. Secondo il sondaggio al secondo posto nelle preferenze di voto c’è la candidata di Forza popolare, con il 6 per cento delle preferenze. In terza posizione, con il cinque per cento delle preferenze, il sondaggio piazza Veronika Mendoza (Nuevo Perú), e Julio Guzman (Partido Morado). Il voto in Perù è previsto l'11 aprile 2021. Sono in totale 22 le istanze di partecipazione presentate alla Giuria elettorale speciale (Jee), di cui quatto sono state dichiarate non ammissibili. (segue) (Brb)