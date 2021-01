Perù: Guzman (Partido Morado), se eletto presidente nessun indulto per Alberto Fujimori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Keiko Fujimori ha causato non poche polemiche in Perù. La leader di Fp è infatti indagata per un presunto reato di corruzione legato al dossier dell'impresa di costruzioni brasiliana Odebrecht, accusata di avere pagato tangenti in numerosi paesi dell'America latina per assicurarsi appalti. Nei giorni scorsi il procuratore peruviano José Domingo Perez, membro della squadra speciale Lava Jato, ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del giudice Victor Zuniga Urday, che ha dichiarato infondata la richiesta di sospendere per due anni e mezzo il partito Forza popolare. Anche il partito guidato da Fujimori è infatti sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro. Se fosse stato accolto, il provvedimento avrebbe impedito alla leader di Fp di correre alle elezioni presidenziali. La figlia dell'ex presidente Alberto ha celebrato la sentenza. “Questa decisione rafforza la democrazia e ci consente di partecipare ad armi pari. Lascia che siano le persone a decidere”, ha scritto la leader di Fp sul suo account Twitter. (Brb)