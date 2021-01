Tunisia: presidente Saied invita a non strumentalizzare proteste dei giovani tunisini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso 14 gennaio la Tunisia è teatro di manifestazioni violente in varie zone del Paese, nonostante il coprifuoco imposto dalle autorità per far fronte alla pandemia di Covid-19. Nella giornata di ieri le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato in totale 630 persone implicate in atti di violenza e saccheggi, secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno, Khaled Hayouni, di cui almeno 14 nella provincia di El Kef. "La maggior parte degli arrestati sono giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni", ha detto Hayouni. “Le rivolte notturne non possono essere qualificate come proteste: le proteste sono pacifiche e si svolgono in pieno giorno, poiché sono legalmente organizzate", ha aggiunto il portavoce. Nei giorni scorsi diverse provincie della Tunisia sono state scosse da proteste e atti di violenza. Le scene sono state osservate in particolare in alcuni quartieri della conurbazione di Tunisi, come Ettadhamen, Douar Hicher, Tebourba, Kram, ma anche in altre città come Biserta, Siliana, Kairouan, Nabeul, Monastir, Susa, El Kef. I manifestanti hanno incendiato pneumatici, bloccato strade, saccheggiato spazi commerciali e locali. (Tut)