Covid: Algeria prepara 8.000 siti per campagna vaccinazione

- L’Algeria sta preparando 8.000 siti per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce del comitato scientifico che monitora l'evoluzione del coronavirus in Algeria, Djamel Fourar. In una nota il funzionario medico ha annunciato che l'Algeria spera di ottenere 500mila dosi di vaccino nei prossimi giorni per avviare la campagna. L'Algeria è stato il primo paese africano a registrare il vaccino russo Sputnik V. Le autorità di Algeri hanno registrato anche il vaccino cinese prodotto da Sinopharm. Il paese nordafricano ha registrato tra il 17e il 18 gennaio 259 contagi e quattro morti per Covid-19, portando il totale a 104.092 casi e 2.840 decessi dall’inizio della pandemia.(Ala)