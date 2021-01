Macaluso: Vincenzi (Pd Lazio), spirito libero e appassionato, mancherà alla politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la morte di Emanuele Macaluso se ne va un protagonista importantissimo della cultura, della storia e della politica del nostro Paese. Giornalista lucido e acutissimo, con le sue parole ha raccontato più di cinquant'anni di storia e politica italiane, a cominciare dalle lotte contadine siciliane nell'immediato dopoguerra, di cui fu protagonista e cronista", lo dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in consiglio regionale del Lazio. "Con un animo libertario e uno spirito critico, con i quali ha affrontato e sottolineato tutti i travagliati sommovimenti della sinistra, dal Pci al Pds, dai Ds al Pd, è stato un punto di riferimento straordinario, per cultura e profondità di analisi, di un modo nobile di intendere e di vivere la politica, lontano dal conformismo e dalla propaganda fatta di slogan e superficialità - aggiunge -. La vera e propria necessità di esprimere sempre le sue idee lo ha portato a essere seguitissimo dai più giovani, anche grazie a una seguitissima rubrica su Facebook, a sottolineare la capacità di trasformare il suo linguaggio pur senza togliere nulla alla profondità del pensiero - conclude Vincenzi -. Ci mancherà Emanuele Macaluso". (Com)