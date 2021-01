India: coronavirus, decessi al livello più basso da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incremento giornaliero di nuovi casi di coronavirus in India è sceso a 10.064 e il numero di decessi a 131, il più basso da 245 giorni, dal 18 maggio. Lo segnala il bollettino quotidiano di oggi del ministero della Sanità. I casi complessivi sono saliti a 10.581.837, con 152.556 decessi. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono 10.228.753 mentre i casi attivi sono 200.528, pari all’1,9 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 96,66 per cento e quello di letalità dell’1,44 per cento. Ieri sono stati effettuati 709.791 test e il totale ha raggiunto 187.802.827, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus. Il Maharashtra è lo Stato più colpito in termini assoluti, con 51.887 casi attivi al momento mentre il Kerala è l’unico tra quelli di grandi dimensioni ad aver registrato un aumento su base settimanale. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Sabato 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state vaccinate 381.305 persone. (segue) (Inn)