Ucraina: ministro Finanze Marchenko, finanziamenti Fmi a bilancio statale devono finire nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento diretto del bilancio statale da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrebbe essere interrotto entro il 2023. Lo ha detto il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko in un'intervista al quotidiano austriaco "Der Standard", ripresa dai media locali. Secondo Marchenko, l'Fmi attualmente fornisce denaro direttamente al bilancio per finanziare il deficit pubblico. Il ministero delle Finanze vuole che il Fondo stanzi denaro alle riserve della Banca nazionale ucraina (Nbu), o fornisca solo assistenza tecnica, garantendo che i fondi siano magari disponibili in caso di emergenza. "Il finanziamento diretto del bilancio statale dovrebbe essere interrotto entro il 2023 in modo da poter prendere in prestito denaro a condizioni di mercato e diventare nuovamente indipendenti in termini di prestiti", ha detto Marchenko. Il ministro ha osservato che l'Ucraina dipende ancora dalle scelte dell'Fmi nel 2021 per continuare la sua cooperazione con l'Ue e la Banca mondiale e per prendere in prestito denaro sul mercato dei capitali a tassi di interesse ragionevoli. (Rum)