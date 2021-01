Roma: De Priamo-Tozzi (Fd'I), Raggi emetta ordinanza anti alcol e bivacco a piazza Vittorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevamo previsto e denunciato più volte, anche qualche giorno fa durante una conferenza stampa per segnalare l'abbandono del rione Esquilino, che i giardini di Piazza Vittorio - restituiti bellissimi alla città solo qualche mese fa – ora rischiano di cadere nel degrado a causa del consumo di alcol e dei bivacchi dei senza fissa dimora. Prima che il fenomeno possa degenerare chiediamo, ancora una volta, alla sindaca Raggi di emettere un'ordinanza antialcol e antibivacco affinché si preservi il giardino". E' quanto dichiarano in una congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Stefano Tozzi capogruppo nel I Municipio. "Nei mesi scorsi, su proposta di Fratelli di Italia, il I Municipio ha votato un atto dove si richiedeva di emettere una ordinanza antialcol su tutte le aree verdi e le zone limitrofe come i portici del rione Esquilino: piazza Dante, piazza Pepe, parco Statilia, parco Carlo Felice e Colle Oppio. Vista la mancata attuazione di un piano di gestione del giardino, tale provvedimento consentirebbe di dare strumenti certi alla Polizia Locale per arginare tale fenomeno e conservare questo gioiello al centro di Roma", conclude la nota.(Com)